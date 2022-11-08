Латынина ответила назвавшей себя самой титулованной гимнасткой Хоркине

Латынина заявила, что не согласна с назвавшей себя самой титулованной гимнасткой Хоркиной

Девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина отреагировала на слова Светланы Хоркиной, назвавшей себя самой титулованной гимнасткой в мире. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

Латынина заявила, что не согласна с Хоркиной. «Восемнадцать олимпийских наград есть только у меня. Для меня удивительно, что Светлана поставила себя на первое место», — подчеркнула она.

Ранее 8 ноября Хоркина в эфире телеканала «Звезда» назвала себя самой титулованной гимнасткой. Она обратила внимание, что девять раз становилась чемпионкой мира и трижды абсолютной.

Латынина — самая титулованная гимнастка в истории Олимпийских игр. Она завоевала 18 медалей, из которых девять золотых, — до 2012 года это был абсолютный рекорд в истории спорта. На счету Хоркиной было две победы на Олимпийских играх.