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12:40, 8 ноября 2022Силовые структуры

Мину «Лепесток» нашли на железнодорожных путях станции Брянск-Льговский

Обходчик обнаружил мину «Лепесток» на железнодорожных путях станции Брянск-Льговский
СюжетВзрыв на Крымском мосту
Архивное фото.

Архивное фото.. Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

Противопехотную фугасную мину «Лепесток» нашли на железнодорожных путях станции Брянск-Льговский. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги.

По данным издания, в мине не было взрывателя, и на движения поездов находка не повлияла.

Вечером 7 ноября обходчик обнаружил снаряд около рельсов. Прибывшие на место инцидента саперы уничтожили мину, уточняет Telegram-канал Mash. Известно, что по данному маршруту везут военную технику в сторону Украины и Белоруссии. Предварительно установлено, что «Лепесток» заложили диверсанты.

Ранее стало известно, что строители обнаружили гранату РГД-5 в кабинке биотуалета возле поста ДПС на въезде на Крымский мост со стороны полуострова.

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Екатерина Власова
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