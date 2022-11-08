Силовые структуры
Строители обнаружили гранату РГД-5 в биотуалете на Крымском мосту
На Крымском мосту в кабинке биотуалета у поста ДПС строители обнаружили гранату РГД-5
Строители обнаружили гранату РГД-5 в кабинке биотуалета возле поста ДПС на въезде на Крымский мост со стороны полуострова. Об этом во вторник, 8 ноября, сообщает Telegram-канал Mash.
По предварительным данным, владелец спрятал гранату перед тем, как его начали досматривать сотрудники ГИБДД.
Найденный боеприпас был проверен и обезврежен приехавшими на место саперами.
Силовые ведомства пока не комментируют инцидент.
10 июня сообщалось, что школьник нашел ящик с гранатами на прогулке в Иркутске.