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12:06, 8 ноября 2022Силовые структуры

Строители обнаружили гранату РГД-5 в биотуалете на Крымском мосту

На Крымском мосту в кабинке биотуалета у поста ДПС строители обнаружили гранату РГД-5

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Строители обнаружили гранату РГД-5 в кабинке биотуалета возле поста ДПС на въезде на Крымский мост со стороны полуострова. Об этом во вторник, 8 ноября, сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, владелец спрятал гранату перед тем, как его начали досматривать сотрудники ГИБДД.

Найденный боеприпас был проверен и обезврежен приехавшими на место саперами.

Силовые ведомства пока не комментируют инцидент.

10 июня сообщалось, что школьник нашел ящик с гранатами на прогулке в Иркутске.

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Елизавета Новикова
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