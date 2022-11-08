Строители обнаружили гранату РГД-5 в биотуалете на Крымском мосту

На Крымском мосту в кабинке биотуалета у поста ДПС строители обнаружили гранату РГД-5

Строители обнаружили гранату РГД-5 в кабинке биотуалета возле поста ДПС на въезде на Крымский мост со стороны полуострова. Об этом во вторник, 8 ноября, сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, владелец спрятал гранату перед тем, как его начали досматривать сотрудники ГИБДД.

Найденный боеприпас был проверен и обезврежен приехавшими на место саперами.

Силовые ведомства пока не комментируют инцидент.

10 июня сообщалось, что школьник нашел ящик с гранатами на прогулке в Иркутске.