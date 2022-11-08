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06:15, 8 ноября 2022Мир

В Италии заявили о низшей точки в отношениях с России за историю

Итальянский политолог Грациани заявил о низшей точки в отношениях с России

Фото: Alessandro Bianchi / Reuters

Отношения между Россией и Италией достигли низшей точки за историю. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил итальянский политолог, председатель аналитического центра Vision & Global Trends Тиберио Грациани.

По его словам, после 24 февраля 2022 года отношения между Москвой и Римом значительно ухудшились. При этом новое правительство Италии, возглавляемое правым политиком Джорджей Мелони, и по риторике, и по существу следует тому же курсу в отношении России, что и ее предшественник.

«Рим мог бы сыграть определенную роль в урегулировании конфликта, но в этом случае он должен занять позицию, аналогичную позиции Анкары», — подчеркнул Грациани.

Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни заявил о необходимости встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. При этом дипломат отметил, что мира не бывает без справедливости, которая, в свою очередь, «совпадает с территориальной целостностью Украины».

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Валентина Шварцман
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