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18:26, 8 ноября 2022Ценности

Хваставшегося роскошной жизнью в сети блогера посадили в тюрьму на 11 лет

Нигерийского блогера Рамона Аббаса посадили в тюрьму на 11 лет за отмывание денег

Фото: @hushpuppi

Нигерийского блогера Рамона Аббаса, известного в соцсетях под именем Рэй Хашпаппи (Ray Hushpuppi), посадили в тюрьму на 11 лет за отмывание денег. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США.

40-летний мошенник регулярно хвастался роскошным образом жизни, публикуя фотографии, на которых он запечатлен в дизайнерской одежде на фоне частных самолетов и суперкаров. На его аккаунт в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) подписаны более двух миллионов человек.

По данным прокуратуры, Аббас и его подельник, 37-летний канадец Галеб Аломари совершали киберграбежи, взламывая учетные записи корпоративной электронной почты банков. В ходе многочисленных преступлений аферисты представлялись сотрудниками финансовых организаций и убеждали клиентов переводить деньги на их счета.

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В частности, в 2019 году инфлюэнсер помог северокорейским хакерам вывести через банки в Румынии и Болгарии около 14,7 миллиона ​​долларов (905 миллионов рублей), принадлежащих одному из банков Мальты. Кроме того, он участвовал в отмывании миллионов фунтов стерлингов, украденных у профессионального футбольного клуба в Великобритании, убедил нью-йоркскую юридическую фирму перевести ему почти 923 тысячи долларов (57 миллионов рублей), а также обманул катарца, получившего ссуду в размере 15 миллионов долларов (924 миллиона рублей) на строительство школы.

Аббаса приговорили к 135 месяцам лишения свободы. Он также обязан выплатить более 900 тысяч долларов (55 миллионов рублей) в качестве компенсации юридической фирме и 810 тысяч долларов (50 миллионов рублей) пострадавшему в Катаре.

В мае 2019 года американский суд приговорил мошенницу Анну Сорокину минимум к 4 годам тюрьмы за хищение средств посредством финансовых махинаций. Аферистка подделывала чеки, что позволяло ей брать кредиты, бесплатно жить в дорогих отелях и скупать одежду люксовых брендов.

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Карина Черных
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