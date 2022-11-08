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11:56, 8 ноября 2022Россия

В российском регионе цирковой медведь укусил ребенка

В поселке Поярково в Приамурье цирковой медведь укусил семилетнего ребенка за плечо

Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области

В поселке Поярково в Амурской области цирковой медведь укусил ребенка за плечо. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

По данным ведомства, пострадал семилетний мальчик. Представление цирковой труппы состоялось в понедельник, 7 ноября. Животное травмировало ребенка, когда тот решил с ним сфотографироваться после представления.

После случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее на Сахалине медведь загрыз 60-летнюю женщину-повара — зверь утащил ее в лес и убил. Медведя удалось найти и застрелить. Животное оказалось крупным — больше двух метров в длину, возрастом примерно 5-6 лет.

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Анастасия Шейкина
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