Проезд по МСД для автомобилей из Москвы и Подмосковья останется бесплатным

Проезд по Московскому скоростному диаметру для машин из Москвы и области будет бесплатным

Проезд по Московскому скоростному диаметру (МСД) станет платным для транзитных автомобилей с 2 января. Водители из столицы и Подмосковья продолжат пользоваться магистралью бесплатно. Об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы.

МСД уже сегодня входит в десятку самых популярных дорог столицы. Каждый день по его основному участку — Северо-Восточной хорде — проезжает около 250 тысяч машин.

«Сергей Собянин поставил задачу — сделать так, чтобы МСД работал прежде всего как внутригородская магистраль для жителей Москвы и области. По нашим прогнозам, после запуска всего Московского скоростного диаметра число машин вырастет до 400 тысяч. Поэтому мы на основе предложений экспертов и москвичей сформировали механику работы платного проезда по МСД таким образом, чтобы жителям столицы и области не мешал транзитный трафик», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В Департамент транспорта Москвы поступило больше 100 предложений от горожан и экспертов по организации проезда по МСД. На их основе была сформирована лояльная система оплаты.

Бесплатно проехать по Московскому скоростному диаметру смогут все автомобили и наземный городской транспорт с номерами Москвы и Московской области, такси с лицензией на работу в столице и Подмосковье, а также междугородние автобусы. Транзит по МСД грузового транспорта без пропуска будет запрещен.

Плату за проезд будут брать с транзитных автомобилей с номерами других регионов, которые воспользуются любым въездом на МСД и съездом с него в течение двух часов и пересекут границы ЦКАД в течение 24 часов. Контролировать это будут с помощью существующей системы фотовидеофиксации.

Тариф на проезд по Московскому скоростному диаметру составляет 950 рублей. Оплатить проезд можно будет с помощью сайта или приложения «Парковки России». Также оплата проезда будет доступна с помощью транспондеров. Тестировать систему оплаты начнут в декабре.

Московский скоростной диаметр — главный проект дорожного строительства столицы. Транспортная артерия объединит Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды. Основной участок (СВХ) был открыт в сентябре. Южный участок (ЮВХ) планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году. На МСД будет 14 удобных развязок, которые помогут улучшить транспортную доступность 48 районов столицы, где живет более 4,5 миллиона человек, а также разгрузят участки Садового кольца, Третьего транспортного кольца и МКАД.