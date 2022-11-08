Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:32, 8 ноября 2022Путешествия

У россиян появился бюджетный способ улететь в Стамбул и Дубай на Новый год

TourDom: авиабилеты из Москвы в Стамбул обойдутся на Новый год в 23 тысячи рублей

Фото: unsplash

Эксперты туротрасли предложили россиянам бюджетный способ улететь за границу на Новый год. Экономичные варианты с вылетом из Москвы раскрыты на портале TourDom.

Выгодно отправиться на зимние праздники можно в Турцию — у иранской авиакомпании Mahan Airlines авиабилеты в Стамбул стартуют от 23 тысяч рублей в обе стороны с багажом. Перелет будет осуществляться со стыковкой в Тегеране и займет от 8,5 до 10 часов.

Материалы по теме:
Природа как во «Властелине колец» и жаркие пляски. Как выглядит побережье Турции, о котором не слышали туристы?
Природа как во «Властелине колец» и жаркие пляски.Как выглядит побережье Турции, о котором не слышали туристы?
17 апреля 2022
Природа как во «Властелине колец» и жаркие пляски. Как выглядит побережье Турции, о котором не слышали туристы?
Природа как во «Властелине колец» и жаркие пляски.Как выглядит побережье Турции, о котором не слышали туристы?
17 апреля 2022

Также у соотечественников появилась возможность провести праздники в ОАЭ — иранский перевозчик предлагает добраться в Дубай за 30,7 тысячи рублей на одного. Авиабилеты по такой цене можно забронировать на период с 28 декабря по 10 января. Кроме того, бюджетную поездку на зимние каникулы можно совершить в Тегеран с авиакомпании Nordwind и в Тель-Авив с «Азербайджанскими авиалиниями» — перелет обойдется от 13 тысяч и 52 тысяч рублей соответственно.

Отмечается, что недорогие билеты на Новый год скорее исключение, чем правило. «Перелет по более популярным маршрутам обойдется гораздо дороже, — добавили специалисты портала. — Например, место на прямых рейсах "Аэрофлота" из Москвы в Мале в наиболее востребованные даты, с 28 декабря по 10 января, предлагается за 144 тысячи рублей, на Пхукет — 189 тысяч».

Ранее стало известно, что около 80 процентов всех новогодних туров забронировано отечественными туристами по России. Дело в том, что туры на отечественные направления обойдутся путешественникам значительно дешевле. Так, за недельную путевку в ряд городов им придется заплатить не более 40 тысяч рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Зеленский назвал условия для переговоров с Москвой
Застройщиков захотели обязать использовать только отечественное оборудование
Назван самый ценный металл года
В России выявили 4320 случаев коронавируса
Мужчина проследил за бывшей партнершей через умную колонку и попал под суд
Объявлены победители конкурса «Флагманы образования. Муниципалитет»
В Одесской области объявили воздушную тревогу
Захарова обвинила Трампа во вмешательстве в американские выборы
В России подскочило производство алкоголя
Захарова сравнила украинскую власть с большевиками
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.