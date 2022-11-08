Названо условие снятия валютных ограничений в России

Аналитик Самиев назвал маловероятным снятие валютных ограничений в России

Снятие валютных ограничений в России в ближайшей перспективе маловероятно. Для этого необходима отмена санкций, а также уверенность регулятора в том, что такой шаг не спровоцирует резкий отток валюты. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.

«Я не вижу предпосылок к тому, чтобы ограничения сняли в среднесрочной перспективе, в ближайшие месяцы, полгода. В любом случае, даже когда ограничения постепенно и частично начнут отменять, особый режим обращения с так называемыми валютами недружественных стран сохранится, эта история надолго», — уверен аналитик.

Условием для постепенной отмены ограничений он считает существенное снижение политической и экономической напряженности, хотя бы частичное снятие санкций против России. Также необходимо отсутствие предпосылок к резкому оттоку валют.

«Но, как мы понимаем, снижение санкционного давления в ближайшей перспективе не предвидится, так что ограничения с нами надолго, — подчеркнул Самиев. — Какие послабления могут сделать? Возможно, увеличить лимит по операциям, в том числе, трансграничным. В принципе, он уже и так большой, но будет увеличиваться. Дальше — снятие валют со счетов, смягчение требований и лимитов».

Впрочем, решающим фактором, по мнению аналитика, станут и возможные санкции против Национального клирингового центра (НКЦ), Мосбиржи что потенциально чревато прекращением биржевых торгов валютой. В таком случае, можно будет ожидать не отмены текущих ограничений, а появления новых.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что в последние месяцы россияне начали активно забирать деньги из банков.