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14:19, 8 ноября 2022Интернет и СМИ

Информацию о запрете мобилизованным в Кузбассе на общение с родными опровергли

Минобороны опровергло информацию о запрете мобилизованным в Кузбассе на общение с родными

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Минобороны России опровергло информацию о запрете мобилизованным жителям Кемеровской области пользоваться телефонами и встречаться с родными.

В сообществе «Инцидент Кузбасс» во «ВКонтакте» 3 ноября появилось сообщение со ссылкой на родственников бойцов, принимающих участие в специальной военной операции (СВО). В нем говорится, что в 74-й Юргинской бригаде по непонятным причинам забрали телефоны (даже кнопочные), не дают выходить на связь с родными и близкими, запретили все выходы в город, не дают увидеться с родными. «Мы требуем объяснить причину этих вынужденных мер и приступить к повторному принятию решения командира (начальника) данной бригады», — пишут они.

Контакты авторов обращения не указаны, что не позволяет проверить детали изложенной информации.

На соответствующие сообщения в соцсетях при этом отреагировало Минобороны России. На сайте ведомства сообщается, что в Telegram-каналах сообщалось об изъятии телефонов у мобилизованных граждан в 74 Юргинской бригаде и запрете свиданий с родными, что не соответствует реальности. «Действительно, пользование техническими средствами с расширенными мультимедийными возможностями на территориях воинских частей запрещено, и поэтому они хранятся в специально оборудованных для этого местах. Однако запрет на использование кнопочных телефонов личным составом бригады не вводился. Общение мобилизованных с семьями и близкими организовано на КПП в комнате посетителей», — сообщили в ведомстве.

Губернатор региона Сергей Цивилев 4 ноября посетил учебный центр Юрге, где проходят подготовку мобилизованные жители Кузбасса. Он сообщил, что в учебном центре усилена дисциплина. «К сожалению, есть негативные факты – покидание территории гарнизона военнослужащими, которые приобретают в Юрге алкогольные напитки. Это единичные случаи, но они есть. Мое решение – введение полного запрета на покидание воинской части. Оно будет возможно в исключительных случаях – только по официальному увольнительному документу за подписью командира части в случае приезда жен, детей и родителей, и только на один день», — разъяснил он.

Информация о запрете на общение с родственниками в 74-й Юргинской бригаде не получила распространения в СМИ.

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Варвара Кошечкина
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