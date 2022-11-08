Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:30, 8 ноября 2022Россия

В Совфеде ответили на условия Зеленского для переговоров с Москвой

Сенатор Джабаров назвал чушью условия Зеленского для переговоров с Россией

Фото: Reuters

Первый заместитель главы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров назвал чушью выдвинутые президентом Украины Владимиром Зеленским условия для переговоров с Россией. Его ответ приводит RT.

По словам сенатора, Зеленский находится не в том положении, чтобы выдвигать условия. Кроме того, продолжил парламентарий, цель специальной военной операции неизменна. «Поэтому говорить о возврате границ вообще смешно. Четыре региона, а Крым — пятый регион, включены в состав России. Они уже записаны в Конституции как регионы России», — уточнил Джабаров.

Вместе с тем сенатор обратил внимание, что украинский лидер абсолютно не договороспособен. Это делается специально, чтобы исключить возможность любых переговоров с Москвой в дальнейшем, так как «условия абсолютно неприемлемы», добавил он.

8 ноября Владимир Зеленский назвал условия для начала переговоров. «Еще раз: восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится», — подчеркнул глава украинского государства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
В Госдуме назвали фантастическими условия Зеленского для переговоров с Москвой
В России заявили об увеличении товарооборота с Индией более чем в два раза
Сбивший коня россиянин добил его из ружья, разделал и забрал домой
Названа главная угроза президентству Байдена
Толпы россиян в очереди в магазин COS попали на видео
Россия не вынесла предварительных условий для переговоров с Украиной
В Москве заявили об отсутствии предварительных условий для переговоров с Киевом
Министр юстиции Молдавии решил убрать оппозицию
Китай стал главным торговым партнером России
Россиян предупредили о таянии вечной мерзлоты из-за изменения климата
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.