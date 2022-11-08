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18:01, 8 ноября 2022Силовые структуры

Россиянин предстанет перед судом за совращение внучки знакомых у них дома

Под Саратовом 37-летнего россиянина осудят за совращение внучки знакомых у них дома

Фото: СК РФ

В Саратовской области 37-летний россиянин предстанет перед судом за совращение маленькой девочки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, вечером 12 августа мужчина пришел в гости к своим знакомым, живущим в частном доме в селе Карамане. Приятели начали распивать спиртное. Когда хозяева уснули, мужчина воспользовался моментом и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении их внучки. Позже девочка рассказала о случившемся взрослым, а те обратились с заявлением в правоохранительные органы.

Следователи СКР установили психологический контакт с девочкой и собрали доказательства преступления.

7 ноября сообщалось, что в Якутии 41-летнего мужчину осудили на 12 лет за совращение шестилетней дочери знакомой.

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Елизавета Новикова
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