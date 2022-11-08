В Киеве запустили петицию против новогодней елки

На сайте горсовета Киева опубликовали петицию против установки новогодней елки

Петицию против установки новогодней елки опубликовали на сайте горсовета Киева, сообщает ТАСС. Авторы представляются «сознательными жителями» украинской столицы и заверяют, что могут обойтись и без праздничного дерева в этом году.

«Считаю неуместным устанавливать елку — тратить средства на ее приобретение, монтаж, обслуживание и демонтаж. Мы как сознательные жители столицы можем в этом году обойтись без установки главной елки страны», — говорится в петиции.

Авторы предлагают направить сэкономленные из бюджета города деньги на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Для рассмотрения петиции городской администрацией необходимо набрать шесть тысяч подписей, по состоянию на 18:00 по московскому времени под документом подписалось около 700 человек.

Ранее в нескольких российских регионах решили отказаться от проведения масштабных праздничных мероприятий, чтобы направить средства на нужды армии. Эту инициативу, согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), поддержало около 70 процентов россиян. В Министерстве обороны же, в свою очередь, выступили против отмены новогодних мероприятий.