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07:32, 8 ноября 2022Мир

В США Байдена сравнили с Пиноккио из-за ложных заявлений

WP присвоила президенту США Байдену звание «Абсолютный Пиноккио» из-за ложных заявлений
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Leah Millis / Reuters

Президенту США Джо Байдену присвоили звание Bottomless Pinocchio («Абсолютный Пиноккио»). Такое решение приняла газета The Washington Post (WP) из-за ложных заявлений главы государства.

Издание учредило это звание для фейковых или вводящих в заблуждение заявлений, которые повторяются так часто, что их можно признать «формой пропаганды». Предыдущим обладателем статуса «Абсолютный Пиноккио» является экс-президент США Дональд Трамп.

Байден периодически напоминает, что он провел «много времени» с лидером КНР Си Цзиньпином, проехав с ним 17 тысяч миль. По данным газеты, доказательства этим словам не существуют. При этом Байден повторяет этот тезис несмотря на заявление Белого дома о том, что его слова «не были точными».

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«Теперь Байден заработал своего собственного "Абсолютного Пиноккио"», — подчеркивает The Washington Post.

Среди других ложных утверждений Байдена журналисты указали его словам о том, что стоимость бензина в стране составляла пять долларов за галлон во время его вступления на пост президента. Несоответствующим правде посчитали его обещание, что
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В конце октября Байден снова назвал себя рекордсменом по общению с Си Цзиньпином. «Я провел больше времени с Си Цзиньпином, чем любой другой мировой лидер — 78 часов, только он и я», — подчеркнул американский лидер.

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Марина Совина
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