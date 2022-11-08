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03:56, 8 ноября 2022Россия

В России прокомментировали прогноз о распаде США через десять лет

Пушков счел допустимым прогноз аналитика Армстронга о том, что к 2032 году США не станет
Алексей Пушков

Алексей Пушков . Фото: Federation Council of Russia/ Globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал прогноз американского аналитика Мартина Армстронга о распаде США через десять лет.

Сенатор счел допустимым развитие ситуации, что Соединенных Штатов не станет к 2032 году из-за социальных потрясений и финансового коллапса.

«Подобные прогнозы насчет будущего США звучат все чаще и уже превращаются из политической экзотики в нечто более серьезное, попадая в зону пока еще невысокой, но допустимой вероятности», — подчеркнул Пушков.

Ранее аналитик Мартин Армстронг заявил, что Соединенные Штаты разрушаются, к 2032 году государство придется перестраивать заново. Он также сделал прогноз, что выборы 2024 года в США могут не состояться из-за крайнего обострения политической борьбы.

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Марина Совина
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