США предсказали распад через десять лет

Аналитик Армстронг предупредил, что США могут перестать существовать после 2032 года

Аналитик Мартин Армстронг предсказал США распад через десять лет и предупредил, что страна может перестать существовать после 2032 года. Интервью опубликовано на сайте специалиста Armstrong Economics.

Эксперт отметил, что причиной тому станут массовые социальные потрясения и финансовый крах. Ранее он правильно спрогнозировал многие важные события, в том числе кризис 2008 года.

Аналитик сделал прогноз, что выборы 2024 года в США могут не состояться из-за крайнего обострения политической борьбы.

«Соединенные Штаты не будут существовать после 2032 года. После 2028 и 2029 годов нам придется переделывать правительство с нуля. Америка разрушается», — подчеркнул Армстронг.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп допустил крах государства из-за Джо Байдена. Трамп усомнился в способности нынешнего американского лидера сохранить США.