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19:35, 8 ноября 2022Мир

В Польше обвинения Германии назвали поводом для радости Кремля

Fronda: обвинения Германии против Польши дают Кремлю повод для радости
Катрин Геринг-Эккардт

Катрин Геринг-Эккардт . Фото: Jan Woitas / dpa / Globallookpress.com

Германия, выдвигая обвинения против Польши из-за нарушения европейского миграционного законодательства, дает Кремлю поводы для радости, пишет портал Fronda. Речь идет о задержании мигрантов, которые незаконно пересекают польско-белорусскую границу.

Депутат Бундестага Катрин Геринг-Эккардт обвинила Варшаву в действиях, которые противоречат европейским ценностям. «Людей отправляют обратно без проверки каждого конкретного случая и без доступной медицинской помощи», — заявила она в интервью изданию RedaktionsNetzwerk Deutschland.

По ее словам, «закон должен быть один для всех», и мигранты имеют право на справедливые процедуры пропуска через границу, в частности, на упорядоченную регистрацию и гуманитарную помощь. В свою очередь авторы материала считают, что обвинения Геринг-Эккардт несправедливы, и предлагают беженцам обращаться в диппредставительства, а не штурмовать заграждения.

1 октября сообщалось, что Польша закончила возведение стены на границе с Белоруссией. Комментируя завершение работ, представитель спецслужб страны Станислав Зарин назвал польскую границу самой защищенной в Европе. Он также констатировал полную блокировку незаконного въезда на территорию государства.

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Варвара Кошечкина
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