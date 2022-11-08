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19:44, 8 ноября 2022Ценности

Огромные губы клиентки на видео с наращиванием ресниц смутили пользователей сети

Огромные губы клиентки на видео мастера aestheticdesigndese смутили пользователей сети

Фото: @_aestheticdesigndese_

Мастер aestheticdesigndese показала видео с наращиванием ресниц клиентке, особенность внешности которой смутила пользователей сети. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах блогерша продемонстрировала процесс оказания услуги, в рамках которой нарастила женщине объемные, густые и длинные ресницы. При этом она потрогала пальцами огромные губы посетительницы салона.

В свою очередь зрители обратили внимание не только на результат работы специалистки, но и на черты лица ее клиентки. «Словно рыба», «Это должно быть незаконно», «Очень естественно», «Что это вообще такое?» — прокомментировали юзеры.

Ранее в ноябре сообщалось, что шеф-повар в доме престарелых Алан Джексон из Шотландии увеличил губы до огромных размеров с помощью филлеров и рассказал о негативной реакции окружающих. Так, однажды шотландцу пришлось вызвать полицию после того, как подростки в ресторане стали кидать в него едой.

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Алина Гостева
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