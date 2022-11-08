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13:20, 8 ноября 2022Бывший СССР

У Саакашвили заподозрили неизлечимую болезнь

Врачи заподозрили у экс-президента Грузии Саакашвили туберкулез и деменцию

Фото: Vladimir Valishvili / Globallookpress.com

Врачи подозревают у экс-президента Грузии Михаила Саакашвили туберкулез и деменцию, которая не поддается лечению. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Шалву Хачапуридзе.

Хачапуридзе отметил, что речь идет не о подтвержденных диагнозах, а о предполагаемых. «Мы ждем ответов. У нас есть подозрения, и ведется работа над этим. Я имею в виду деменцию, туберкулез и еще 34 болезни», — рассказал адвокат экс-президента. Он добавил, что имеет на руках отчет зарубежных экспертов по состоянию здоровья своего подзащитного, однако обнародует их позже.

Ранее брат Саакашвили сообщал, что находящемуся в клинике экс-президенту поставили 17 разных диагнозов. По его словам, политик очень ослаб и практически не ест, а в Грузии ему не становится лучше. За год заключения бывший глава Грузии похудел на 30 килограммов.

Осенью 2021 года Саакашвили вернулся в Грузию после 8 лет эмиграции и сразу же был арестован. Экс-президента приговорили к шести годам лишения свободы по делу об убийстве банкира и избиении депутата. Кроме того, политика обвиняют в незаконном пересечении границы, растрате госсредств и разгоне оппозиционного митинга в 2007 году.

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Варвара Кошечкина
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