Саакашвили похудел на 30 килограммов за год заключения

Грузинский депутат Накопия заявил о плохом состоянии похудевшего на 30 кг Саакашвили

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили за год заключения похудел на 30 килограммов. Об этом сообщил депутат грузинского парламента Коба Накопия, навестив бывшего главу государства в клинике, передает РИА Новости.

«Ему явно нехорошо, и самочувствие не только требует внимания, но и настораживает. Его нужно перевести в заграничную специализированную клинику, где ему окажут соответствующую помощь», — сказал депутат.

Ответственность за состояние здоровья бывшего президента, считает Накопия, лежит на властях страны. Он выразил надежду, что вскоре Саакашвили сможет отправиться на лечение за границу.

Ранее брат Саакашвили сообщил, что находящемуся в клинике экс-президенту поставили 17 разных диагнозов. По его словам, политик очень ослаб и практически не ест, а в Грузии ему не становится лучше.

Осенью 2021 года Саакашвили вернулся в Грузию после 8 лет эмиграции и сразу же был арестован. Экс-президента приговорили к шести годам лишения свободы по делу об убийстве банкира и избиении депутата. Кроме того, политика обвиняют в незаконном пересечении границы, растрате госсредств и разгоне оппозиционного митинга в 2007 году.