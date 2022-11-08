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12:20, 8 ноября 2022Моя страна

Красноярский заповедник показал игру в салки лисицы и домашнего кота

В красноярском заповеднике «Центральносибирский» показали, как кот и лиса играют в салки

В заповеднике «Центральносибирский» на кордоне Комса дикая лисица и домашний кот поиграли в салки. Встречу животных заснял начальник отдела охраны заповедника.

Кот по кличке Пятак вышел на обход своей территории и наткнулся на лису. Сначала он осторожничал, но потом попытался выгнать хищницу. Через какое-то время попытки Пятака выпроводить гостью превратились в игру.

В заповеднике отметили, что лиса часто приходит на кордон, однако такое взаимодействие животных удалось заснять вперыве.

Ранее сообщалось, что в карельском заповеднике «Костомукшский» фотоловушка засняла недовольного лося. Он вышел к так называемому почтовому дереву — ели, о которую чешутся медведи, чтобы оставить свой запах-информацию для других животных. Обнюхав ствол, лось неопределенно хмыкнул и ушел — в заповеднике предположили, что ему не понравилось оставленное там «послание».

Сергей Истомин
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