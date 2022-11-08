На Украине объявили в розыск настоятеля храма за агитацию в пользу России

СБУ объявила в розыск настоятеля храма, агитировавшего в поддержку России

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск настоятеля одного из храмов в Харьковской области, который агитировал в поддержку России. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба ведомства.

Настоятель храма Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в Купянском районе, по данным СБУ, во время своих проповедей агитировал прихожан в пользу России, а также привлек к этому одну из местных жительниц. По данным правоохранителей, оба уже покинули страну.

«Обоим фигурантам [заочно] сообщено о подозрении», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что СБУ предъявила обвинения митрополиту канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Винницкой области. По версии следствия, священник разжигал религиозную рознь и оскорблял чувства граждан в связи с их религиозными убеждениями.

