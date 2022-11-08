В Москве начался второй творческий конкурс памяти Ланового «Пробуждая сердца»

Движение «Бессмертный полк» объявило о начале II творческого конкурса «Пробуждая сердца»

Представители творческой интеллигенции и движения «Бессмертный полк России» объявили о начале II творческого конкурса «Пробуждая сердца», посвященного памяти народного артиста СССР, сопредседателя центрального штаба движения Василия Ланового. Особое внимание организаторы конкурса призвали уделить теме защиты Отечества, в том числе в наше время, сообщает ТАСС.

Участники организованного «Бессмертным полком» конкурса, зарегистрировавшись в личном кабинете на портале «Правнуки победителей», присылают свои видеозаписи, где читают произведения русской классики (есть индивидуальные и коллективные заявки). Также есть номинация, в которую авторы присылают тексты — стихи собственного сочинения.

«Поскольку мы гражданско-патриотическое движение, мы очень ждем и будем благодарны в первую очередь за стихи, которые посвящены Родине, защитникам Отечества, и в том числе тем, которые воюют в наше время. Просим обратить на это внимание. (...) Поскольку Василий Семенович [Лановой] у нас народный артист, поэтому и конкурс у нас народный — мы ждем участия людей разных возрастов, не только детей и молодежи», — сказала на пресс-конференции сопредседатель центрального штаба движения, депутат Госдумы Елена Цунаева.

Председатель жюри конкурса, народная артистка России, вдова Василия Ланового Ирина Купченко рассказала, что на первый творческий конкурс «Пробуждая сердца» в прошлом году было подано более 10 тысяч заявок из 20 стран. Генеральный директор Большого Московского цирка, народный артист России Эдгард Запашный отметил, что в основном это были участники из ближнего зарубежья, для которых русский язык является родным.

«Уверен, что в этом году заявок будет еще больше. Немаловажным аспектом является то, что наш конкурс имеет еще и международный статус. В это сложное время, я убежден, что количество стран будет увеличено, (...) и это будет неким ответом тем людям, которые говорят, что сейчас выстроен железный занавес с обеих сторон, что с Россией никто не хочет общаться. (...) Все это неправда, культурные связи и ценности не разорваны. Культура является, наверное, последним оплотом адекватности», — добавил Запашный.

В состав экспертов второго конкурса вошли народные артисты России Михаил Ножкин, Светлана Крючкова, заслуженные артисты России Сергей Войтенко, Наталья Варлей, Дмитрий Дюжев и другие представители творческой интеллигенции страны. Как уточнили организаторы, старт конкурсу дан 8 ноября, принимать заявки будут до дня рождения Василия Ланового 16 января. «Всех победителей мы пригласим в Москву на церемонию награждения. Планируем провести, как и в прошлый раз, большой концерт. И, конечно, будут ценные призы и подарки, помимо дипломов», — сказала руководитель исполкома «Бессмертного полка России» Наталья Шадрина.

