Самая быстрая акула в мире запрыгнула на яхту к рыбакам и попала на видео

Daily Mail: крупная акула-мако запрыгнула на яхту с рыбаками и попала на видео

Крупная акула-мако запрыгнула на чартерную рыболовную яхту с пятью рыбаками вблизи города Витианга в Новой Зеландии. Хищная рыба попала на видео, на которое обратило внимание издание Daily Mail.

Райан Черчес повез пять любителей рыбалки ловить королевскую макрель на борту своей яхты Churchys Charter NZ. Когда один из участников группы вытаскивал улов из воды, оказалось, что на удочку попалась акула-мако, которая считается самой быстрой акулой в мире.

Владелец яхты предупредил пассажиров, что им необходимо отпрянуть, если акула выпрыгнет из воды. Через 30 секунд она действительно запрыгнула на нос яхты.

Длина акулы составляла около двух с половиной метров, а вес — около 150 килограммов. Хищная рыба попала на видео, когда извивалась на носу лодки, пытаясь вернуться в воду. От пассажиров и капитана ее отделяло только тонкое лобовое стекло, по которому она била хвостом.

Произошедшее попало на видео. На записи слышен громкий стук, после чего камера поворачивается и показывает, как акула извивается на передней части лодки. Мако корчилась на носу яхты около двух минут, а пассажиры с восхищением наблюдали за этим зрелищем.

Черчес, рыбак с 20-летним стажем, рассказал, что впервые видел, как акула запрыгнула на лодку. Он попытался вмешаться, чтобы помочь хищной рыбе, не испугавшись острых зубов. В конце концов, акуле удалось спрыгнуть в воду.

Акулы-мако живут близко к поверхности воды и часто встречаются у побережья Новой Зеландии. Хищники могут подпрыгивать в воздух на 10 метров, когда попадаются на крючок. Известны случаи, когда они приземлялись на яхты. В среднем, длина акулы-мако составляет от 2,5 до 3,2 метра, а вес — от 135 до 230 килограммов.

Ранее сообщалось, что у берегов штата Массачусетс в США акула выпрыгнула из воды и приземлилась на рыбаков, находившихся на палубе яхты. Один из рыбаков поймал хищную рыбу на удочку, и она пыталась высвободиться.