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20:52, 8 ноября 2022Бывший СССР

Молдавский депутат назвал сумасшествием иск властей против «Газпрома»

Молдавский депутат Рейдман назвал сумасшествием идею властей подать иск против «Газпрома»

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Инициатива властей Молдавии подать иск против «Газпрома» — это сумасшествие, считает член молдавской парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Олег Рейдман. Об этом сообщает РИА Новости. По его словам, даже если иск будет подан, он не принесет пользы ни рядовым гражданам страны, ни бизнесу.

«Наши власти могут пойти на любое сумасшествие, даже подать в суд на "Газпром", формально стране это ничем не грозит, хотя нас может ждать встречный иск, поскольку мы так и не выполнили обязательства по аудиту», — предупредил парламентарий.

По его словам, есть и другой выход из кризиса, однако озвучивать он его не стал, мотивировав это тем, что власть не желает прислушиваться к мнению оппозиции.

Ранее министр инфраструктуры Андрей Спыну заявил, что Кишинев может подать в суд на «Газпром» за нарушение контракта. По его словам, юристы анализируют возможность применения санкций за несоблюдение контракта в вопросе поставок всего объема.

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Василий Мека
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