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01:02, 8 ноября 2022Экономика

Молдавия задумала подать в суд на «Газпром»

Власти Молдавии задумали подать в суд на «Газпром» из-за нарушения контракта

Фото: Pixabay

Власти Молдавии задумали подать в суд на российскую компанию «Газпром» из-за нарушения контракта, сокращая объемы поставок газа в республику. Об этом заявил министр инфраструктуры Андрей Спыну, передает РИА Новости.

По его словам, юристы анализируют возможность применения санкций за несоблюдение контракта в вопросе поставок всего объема. «Когда станет ясно, мы решим, какие действия предпринять и в каком направлении двигаться», — отметил министр.

Он добавил, что российская компания никак не объяснила свое решение о сокращении поставок для республики, хотя Кишинев всегда их оплачивает.

В октябре 2021 года Молдавии удалось договориться с «Газпромом» о продлении контракта на поставки газа при условии проведения аудита задолженности компании «Молдовагаз» в 2022 году. Для проведения аудита правительство страны наняло две независимые компании — норвежскую Wikborg Rein Advokatfirma и британскую Forensic Risk Alliance&Co.

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Марина Совина
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