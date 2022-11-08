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18:10, 8 ноября 2022Россия

Шойгу наградил за героизм российских военнослужащих

Министр обороны России Шойгу вручил награды российским военнослужащим

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Министр обороны России Сергей Шойгу вручил военнослужащим, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции на Украине (СВО), государственные награды за героизм и мужество. Об этом со ссылкой на Минобороны сообщает РИА Новости.

В пресс-службе ведомства уточнили, что награждение произошло в рамках инспекции главой Минобороны командного пункта Объединенной группировки российских войск.

В завершении инспекции, согласно указу президента России Владимира Путина, министр вручил российским военнослужащим медали «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации, ордена Мужества, а также другие государственные награды.

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Никита Абрамов
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