Шойгу наградил за героизм российских военнослужащих

Министр обороны России Шойгу вручил награды российским военнослужащим

Министр обороны России Сергей Шойгу вручил военнослужащим, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции на Украине (СВО), государственные награды за героизм и мужество. Об этом со ссылкой на Минобороны сообщает РИА Новости.

В пресс-службе ведомства уточнили, что награждение произошло в рамках инспекции главой Минобороны командного пункта Объединенной группировки российских войск.

В завершении инспекции, согласно указу президента России Владимира Путина, министр вручил российским военнослужащим медали «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации, ордена Мужества, а также другие государственные награды.