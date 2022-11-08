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11:24, 8 ноября 2022Силовые структуры

Возбуждено дело в отношении выкинувшей дочь из окна 11-го этажа москвички

СКР возбудил дело в отношении матери, выкинувшей дочь из окна 11-го этажа в Москве

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Москве следователи возбудили дело в отношении матери, выкинувшей годовалую дочь из окна 11-го этажа в Чертанове. Об этом во вторник, 8 ноября, «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело возбуждено по статье о покушении на убийство малолетнего ребенка. По данным ведомства, мать взяла дочь на руки, подошла к окну и скинула ребенка с высоты.

Девочку нашли под окнами жилого дома в Сумском проезде. Она выжила, ее госпитализировали в тяжелом состоянии. В квартире 26-летней матери ребенка обнаружены завалы мусора. Отмечается, что при осмотре квартиры обнаружили включенный газ.

На месте произошедшего работают представители правоохранительных органов. Прокуратура проводит проверку.

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Екатерина Власова
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