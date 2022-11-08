Стало известно о планах юрлица Sony Pictures после смены названия в России

«Ведомости»: юрлицо Sony Pictures после смены названия в РФ планирует инвестировать в кино

Компания Sony Pictures Productions and Releases (SPPR), которая является юридическим лицом Sony Pictures в России, сменила название на «Контент-клуб» и планирует инвестировать в производство кинофильмов. Об этом стало известно газете «Ведомости».

Пост генерального директора после ребрендинга сохранил Антон Сиренко, не изменился и владелец фирмы, SPPR Holdings Russia, зарегистрированная в штате Делавэр, США.

Изменение названия произошло после перехода SPPR Holdings Russia под управление российского топ-менеджмента. Совладельцами является Сиренко и его партнер, чье имя не было названо. Стоимость сделки также не разглашается.

Генеральный директор «Контент-клуб» отметил, что компания планирует инвестировать в производство фильмов собственные средства, выручка компании в 2021 году составила 7,05 миллиарда рублей, а чистая прибыль — почти 155 миллионов.

Ранее Комитет Совета Федерации по экономической политике предложил разрешить в России прокат иностранного кино без согласия правообладателей, но при этом выплачивать им вознаграждение.

