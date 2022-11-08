Стало известно о подготовке крупной «газовой сделки» Великобритании и США

Telegraph сообщил, что Великобритания близка к договоренности с США о поставках СПГ

Лондон и Вашингтон находятся на последнем этапе согласования сделки о поставках в Великобританию крупных партий сжиженного природного газа (СПГ) в 2023 году, сообщила газета The Daily Telegraph.

По данным издания, стороны близки к договоренности о поставках, новый британский премьер Риши Сунак может объявить о заключении соглашения уже в ближайшие дни. Партнерство двух стран в сфере энергетической безопасности предполагает поставку в Великобританию до 10 миллиардов кубометров природного газа в сжиженной форме. При этом точные объемы поставок еще неизвестны. Итоговая цифра может быть засекречена.

Газета пишет, что Лондон на протяжении нескольких месяцев ведет переговоры с государствами — поставщиками газа, включая Катар и Норвегию. Страна готовится к зиме и надеется избежать дефицита энергоносителей, грозящего отключениями электричества.

Ранее стало известно, что Великобритания нашла способ обеспечить себя газом — страна отменила мораторий на добычу сланцевого газа с помощью фрекинга, действовавшего с 2019 года.