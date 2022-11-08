Доказано существование жизни на Земле 3,5 миллиарда лет назад

Geology: доказано микробное происхождение строматолита возрастом 3,5 миллиарда лет

Международная группа ученых из Франции, Великобритании и Италии доказала биологическое происхождение геологической структуры, считающейся самым древним строматолитом возрастом 3,48 миллиарда лет. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Geology.

Строматолиты — окаменелые карбонатные остатки жизнедеятельности цинобактериальных матов, крупных сообществ цианобактерий, образующих толстые слои на питательных субстратах в мелководных водоемах. Структура строматолитов отражает сложные взаимоотношения между микроорганизмами и их средой обитания, поэтому обнаружение этих окаменелостей считается доказательством присутствия живых организмов на Земле миллиарды лет назад. Однако биологическое происхождение самых древних строматолитов, которые были найдены в формации Дрессер в регионе Пилбара (Западная Австралия) долгое время подвергалось сомнению.

Исследователи представили двухмерную и трехмерную реконструкцию морфологии, минералогии, геохимии редкоземельных элементов, а также процесса возникновения строматолитов возрастом около 3,5 миллиарда лет в формации Дрессер. Были использованы такие методы, как оптическая и электронная микроскопия, рамановская спектроскопия и томография синхротронным излучением, благодаря чему удалось визуализировать микроструктуру неоднородных слоев, возникающих в результате дегазации пустот, и столбчатые вертикальные структуры, которые ученые интерпретировали как палисадная микробная ткань.

Все выявленные особенности указывают на то, что строматолит является остатком преимущественного фототрофного (получающего энергию через фотосинтез) микробного сообщества. В большой части строматолита присутствует значительная примесь гематита (оксида железа) из-за выветривания, что делает анализ органических компонентов невозможным.

По словам ученых, породы на Марсе подверглись аналогичному окислению, и поверхностный слой оксидов железа может достигать толщины от нескольких сантиметров до метров. Таким образом, строматолиты формации Дрессер могут быть аналогами потенциальных марсианских сигнатур, указывающих на существование древних микроорганизмов. Если бы подобные структуры были выявлены визуальными системами марсианских роверов в тех районах, что в прошлом были пригодны для жизни, то они стали бы главными целями миссии по возврату образцов на Землю.