Сунак отказался от планов отменить законы ЕС в Великобритании

FT: премьер Великобритании Риши Сунак отказался от планов пересмотреть законы ЕС

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отказался от планов отменить действие в стране законов Европейского союза (ЕС) после выхода Соединенного Королевства из объединения. Об этом сообщает Financial Times (FT).

По информации издания, глава правительства отказался от обещания отменить законы ЕС в стране в течение ста дне после того, как обнаружились еще 1,4 тысячи европейских законодательных актов. Таким образом, в общем британский кабмин должен рассмотреть 3,8 тысячи законов ЕС, действующих в государстве.

Один из коллег министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Гранта Шэппса рассказал, что для выполнения плана Сунака понадобилось бы нанять сотни дополнительных сотрудников.