Великобритания столкнулась с беспрецедентной проблемой

Экспорт Великобритании в страны ЕС упал на рекордные 8,7 процента

Дефицит торгового баланса Великобритании возрос до рекордно высокого уровня в январе, поскольку экспорт в ЕC резко сократился. Беспроцентные проблемы вызваны увеличением бюрократических проволочек после выхода страны из блока (Brexit), пишет Bloomberg.

Импорт товаров, за исключением драгоценных металлов, в январе вырос на 11 процентов, однако экспорт упал на 8,7 процента. Дефицит торгового баланса остался на уровне 21,9 миллиардов фунтов стерлингов (29 миллиардов долларов). Такими образом, страна столкнулась с рекордным дефицитом по крайней мере с 1996 года.

«В течение 2021 года и в начале 2022 года все больше трейдеров испытывали трудности с оформлением документов на экспорт из ЕС. Это оказывает большое влияние на торговлю», — сказал Уильям Бейн, глава отдела торговой политики Британской торговой палаты.

Британия также столкнулась с резким ростом бедности. Доля британских семей, живущих в нищете, выросла с 0,7 процента в 2019 году до 1,5 процента от всего населения в 2020-м. Основная причина — рекордная инфляция, вызванная ростом цен на продукты питания и коммунальные услуги.