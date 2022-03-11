Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Великобритания столкнулась с беспрецедентной проблемой

Экспорт Великобритании в страны ЕС упал на рекордные 8,7 процента

Фото: Chris Radburn / Reuters

Дефицит торгового баланса Великобритании возрос до рекордно высокого уровня в январе, поскольку экспорт в ЕC резко сократился. Беспроцентные проблемы вызваны увеличением бюрократических проволочек после выхода страны из блока (Brexit), пишет Bloomberg.

Импорт товаров, за исключением драгоценных металлов, в январе вырос на 11 процентов, однако экспорт упал на 8,7 процента. Дефицит торгового баланса остался на уровне 21,9 миллиардов фунтов стерлингов (29 миллиардов долларов). Такими образом, страна столкнулась с рекордным дефицитом по крайней мере с 1996 года.

Материалы по теме:
«Макдоналдс» временно закроет все рестораны в России
«Макдоналдс» временно закроет все рестораны в России
8 марта
Из России ушли «Макдоналдс», Сoca-Cola и Adidas. Какие международные компании прекратили работу в стране?
Из России ушли «Макдоналдс», Сoca-Cola и Adidas.Какие международные компании прекратили работу в стране?
9 марта

«В течение 2021 года и в начале 2022 года все больше трейдеров испытывали трудности с оформлением документов на экспорт из ЕС. Это оказывает большое влияние на торговлю», — сказал Уильям Бейн, глава отдела торговой политики Британской торговой палаты.

Британия также столкнулась с резким ростом бедности. Доля британских семей, живущих в нищете, выросла с 0,7 процента в 2019 году до 1,5 процента от всего населения в 2020-м. Основная причина — рекордная инфляция, вызванная ростом цен на продукты питания и коммунальные услуги.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В Минобороны впервые показали карту перешедших под контроль ВС России районов
Россияне взяли паузу в бронировании путешествий
«Зенит» отреагировал на лишение украинского тренера всех титулов на родине
«ВКонтакте» запустила гранты на 100 миллионов рублей для поддержки клипмейкеров
Названы два имеющих право звонить королеве Елизавете II напрямую человека
Назван способ купить квартиру без ипотеки
Россиян лишат доступа к бизнес-залам в аэропортах и на вокзалах
Прохожий спас пенсионерку от ограбления в Москве
Байдена уличили в слабости из-за запрета поставлять польские самолеты на Украину
Девушка помыла голову после окрашивания в салоне и обнаружила ошибку мастера
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.