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Британия столкнулась с резким ростом бедности

Британии спрогнозировали рост числа бедных на 30 процентов весной 2022 года

Фото: Hannah McKay / Reuters

Доля британских семей, живущих в нищете, выросла с 0,7 процента в 2019 году до 1,5 процента от всего населения в 2020-м. О том, что страна столкнулась с резким ростом бедности, свидетельствуют данные Национального института экономических и социальных исследований, сообщает The Guardian.

Основная причина роста бедности — рекордная за последние годы инфляция, вызванная ростом цен на продукты питания и коммунальные услуги. Более того, прогнозируется, что число нищих граждан весной 2022 года может подскочить на 30 процентов, до миллиона человек, так как с апреля 2022 года размер страховых взносов повысится на 1,25 процентных пункта.

«Правительство решило ужесточить в первую очередь налогово-бюджетную политику, оставив денежно-кредитную политику отставать от инфляционной волны. Такая последовательность действий в корне неверна», — считает руководитель Национального института экономических и социальных исследований Джагджита Чадха. Он призвал министров пересмотреть повышение взносов и вернуть меры поддержки населения в связи с пандемией коронавируса, а также увеличить государственные расходы в новом бюджетном прогнозе, который будет представлен 23 марта. По мнению Чадха, увеличение госрасходов поможет осуществлять больше инвестиций и позволит государственным органам справиться с высокой инфляцией.

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В своем докладе институт также пересмотрел прогноз инфляции. Ожидается, что ситуация с ее ростом будет усугубляться. Показатель достигнет своего максимума в семь процентов к июню, прежде чем вернуться к целевому показателю в два процента в 2024 году.

В декабре 2021 года инфляция в Великобритании подскочила до 5,4 процента, достигнув самого высокого уровня с 1992 года. Экономисты ожидали, что рост потребительских цен составит 5,2 процента.

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Платон Щукин
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