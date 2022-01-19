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Рост цен в Великобритании побил 30-летний рекорд

Инфляция в Великобритании в декабре 2021 года подскочила до 5,4 процента

Фото: Molly Darlington / Reuters

Инфляция в Великобритании в декабре 2021 года неожиданно подскочила до почти 30-летнего максимума, следует из данных Управления национальной статистики страны.

По информации ведомства, потребительские цены в Великобритании на годовом уровне выросли на 5,4 процента — самого высокого уровня с 1992 года. Экономисты ожидали, что этот показатель составит 5,2 процента. Инфляция в четвертом квартале в среднем составила 4,9 процента, что выше прогноза Банка Англии в 4,3 процента, отмечает Bloomberg.

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Цены на товары повседневного спроса и услуги бьют рекорды и растут быстрее, чем заработная плата. Продукты питания, напитки, мебель, одежда, проживание в отелях и походы в рестораны резко подорожали. Счета за электроэнергию выросли на 18,8 процента, а за газ — на 28,1 процента, что является самым большим увеличением с 2009 года. Кроме того, цены на продовольствие растут самыми быстрыми темпами с июля 2008 года.

Центральный банк Великобритании рассматривает возможность ужесточения политики и может второй раз подряд увеличить ставку на заседании 3 февраля. Эксперты прогнозируют дальнейшее увеличение стоимости жизни в стране, которое только усугубится дополнительным скачком цен на энергию. Пик инфляции может прийтись на апрель, темпы роста цен грозят приблизиться к 6,5 процента, прогнозирует эксперт Bloomberg Дэн Хансон.

В России уровень инфляции в 2021 году составил 8,39 процента, став рекордным за последние шесть лет. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков заявил, что такой показатель неприемлем: по его словам, власти принимают «энергичные» меры для коррекции инфляции и ее возвращения к целевым показателям.

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Платон Щукин
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