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19:51, 8 ноября 2022Мир

Швеция создаст с Турцией совместную «парламентскую группу дружбы»

Aftonbladet: Швеция создаст с Турцией совместную «шведскую парламентскую группу дружбы»

Фото: Vesa Moilanen / Lehtikuva / Reuters

Власти Швеции создадут совместно с Турцией «парламентскую группу дружбы», заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Анкаре. Об этом сообщает издание Aftonbladet.

«Хочу сообщить, что парламент Швеции начал работу над созданием "шведской парламентской группы дружбы" с Турцией», — приводит издание слова Кристерссона. В ходе двусторонней встречи, посвященной вступлению Швеции в НАТО, шведский премьер заявил, что его страна «не будет вести никакого диалога с террористическими организациями», к которым Турция причисляет курдские формирования.

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Ранее Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Швеция и Финляндия делают недостаточно для вступления в НАТО.

5 июля глава МИД Швеции Анн Линде указала, что меморандум, заключенный между Швецией и Турцией для присоединения королевства к НАТО, не предполагает экстрадиции курдов.

В конце июня в канцелярии турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана рассказали, что лидер страны во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом отмечал, что сроки принятия Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс зависят от того, на сколько быстро обе страны выполнят выдвинутые Анкарой условия.

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Глеб Бажуткин
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