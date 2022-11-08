Россиянам назвали оптимальную сумму денег для пребывания в Таиланде

В АТОР сообщили, что россиянам хватит 250 долларов в неделю на отдых в Таиланде

Собирающимся в Таиланд россиянам хватит 250 долларов в неделю для комфортного отдыха в королевстве. Оптимальную сумму денег для пребывания на популярном азиатском курорте Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали эксперты туротрасли.

Так, генеральный директор Tez Tour Таиланд Андрей Снетков сообщил, что организованным туристам, у которых уже оплачено проживание в отеле с завтраками, на недельный отдых в стране стоит выделить около 250 долларов на человека. На эти деньги отдыхающие смогут не только хорошо питаться, но и купить разнообразные соусы, приправы и сувениры.

Эксперт отметил, что в случае, если туристы планируют посещать экскурсии, им потребуется еще минимум 300 долларов. При этом, по словам директора по маркетингу туроператора ПАКС Любови Чучмаевой, экскурсии можно оплатить заранее рублями при покупке путевки в России.

Однако специалисты подчеркнули, что если приобретать экскурсии в Таиланде, то для насыщенного недельного отдыха хватит 500-600 долларов. В АТОР добавили, что итоговая сумма зависит от запросов путешественников.

Ранее в ноябре представители Таиланда выразили надежду, что платежная система «Мир» вскоре заработает в стране. По словам посла королевства в России Сасивата Вонгсинсавата, это может способствовать росту туристического потока.