Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:41, 8 ноября 2022Путешествия

Россиянам назвали оптимальную сумму денег для пребывания в Таиланде

В АТОР сообщили, что россиянам хватит 250 долларов в неделю на отдых в Таиланде

Фото: unsplash

Собирающимся в Таиланд россиянам хватит 250 долларов в неделю для комфортного отдыха в королевстве. Оптимальную сумму денег для пребывания на популярном азиатском курорте Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали эксперты туротрасли.

Так, генеральный директор Tez Tour Таиланд Андрей Снетков сообщил, что организованным туристам, у которых уже оплачено проживание в отеле с завтраками, на недельный отдых в стране стоит выделить около 250 долларов на человека. На эти деньги отдыхающие смогут не только хорошо питаться, но и купить разнообразные соусы, приправы и сувениры.

Материалы по теме:
Россияне полюбили зимовать на Бали. Откуда такая любовь и почему этот расслабленный курорт подойдет далеко не каждому?
Россияне полюбили зимовать на Бали.Откуда такая любовь и почему этот расслабленный курорт подойдет далеко не каждому?
21 октября 2022
«Такого нигде не сыщешь» Чем Таиланд уже много лет покоряет россиян и почему туда стоит отправиться именно сейчас?
«Такого нигде не сыщешь»Чем Таиланд уже много лет покоряет россиян и почему туда стоит отправиться именно сейчас?
12 апреля 2022

Эксперт отметил, что в случае, если туристы планируют посещать экскурсии, им потребуется еще минимум 300 долларов. При этом, по словам директора по маркетингу туроператора ПАКС Любови Чучмаевой, экскурсии можно оплатить заранее рублями при покупке путевки в России.

Однако специалисты подчеркнули, что если приобретать экскурсии в Таиланде, то для насыщенного недельного отдыха хватит 500-600 долларов. В АТОР добавили, что итоговая сумма зависит от запросов путешественников.

Ранее в ноябре представители Таиланда выразили надежду, что платежная система «Мир» вскоре заработает в стране. По словам посла королевства в России Сасивата Вонгсинсавата, это может способствовать росту туристического потока.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
Бывший президент ФИФА заявил о тайной сделке Франции и Катара по ЧМ-2022
Известная бизнесвумен погибла во время отдыха с возлюбленным на яхте
Маск задумался о введении платы для всех пользователей Twitter
Цены на новые квартиры в Москве рекордно упали
Власти российского региона сообщили о попытке ВСУ атаковать подстанцию
Украина не получила вырученных от продажи «Челси» средств
Уничтожение танка ВСУ точным ударом российского беспилотника показали на видео
Стало известно о проблемах с психикой выбросившей из окна ребенка москвички
Под Херсоном украинский диверсант совершил самоподрыв при бегстве от силовиков
В ДНР рассказали о способе маскировки украинских военных
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.