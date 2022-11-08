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12:57, 8 ноября 2022Бывший СССР

Воздушную тревогу объявили в пяти областях Украины

В Одесской, Николаевской и еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

На Украине в пяти областях была объявлена воздушная тревога — в Одесской, Кировоградской, Николаевской, Винницкой и Житомирской. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее воздушная тревога была объявлена только в Одесской области.

Ночью сообщалось о взрывах в трех областях Украины — Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской. Местные издания писали о взрывах в Желтых Водах, Пятихатках и Вольногорске Днепропетровской области.

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Алевтина Запольская
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