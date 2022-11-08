Воздушную тревогу объявили в пяти областях Украины
В Одесской, Николаевской и еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу
На Украине в пяти областях была объявлена воздушная тревога — в Одесской, Кировоградской, Николаевской, Винницкой и Житомирской. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее воздушная тревога была объявлена только в Одесской области.
Ночью сообщалось о взрывах в трех областях Украины — Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской. Местные издания писали о взрывах в Желтых Водах, Пятихатках и Вольногорске Днепропетровской области.