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12:33, 8 ноября 2022Мир

Турция заявила о работе для оправдания ожиданий России по зерновой сделке

Чавушоглу: Турция и ООН ведут работу для устранения препятствий экспорту зерна из России

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Турция и ООН координируют работу, чтобы оправдать ожидания России по реализации зерновой сделки, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Его слова приводит ТАСС.

Дипломат рассказал, что генсек ООН Антониу Гутерриш ведет переговоры об устранении препятствий для экспорта российского зерна и удобрений, которые все еще присутствуют. «Мы оцениваем, какие шаги будут предприняты, чтобы оправдать ожидания России, мы оцениваем их, мы координируем работу», — добавил он.

Чавушоглу также уточнил, что зерновая сделка, действие которой завершается 19 ноября, не требует повторного подписания. «При согласии сторон она будет автоматически продлена», — заключил он.

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Виктория Кондратьева
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