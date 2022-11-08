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21:51, 8 ноября 2022Россия

Отца ополченцев ЛНР убили бойцы украинского батальона «Чернигов»

Бойцы украинского батальона «Чернигов» убили отца отправившихся в ополчение жителей ЛНР
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Бойцы украинского батальона территориальной обороны «Чернигов» в период активных боевых действий убили жителя на тот момент подконтрольного Киеву поселка Вороново. Причиной стало то, что что его дети ушли в ополчение в 2014 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на советника главы Луганской народной республики Анну Сороку.

Иван Владимирович Селехов был парализован, когда соседи рассказали о нем боевикам. Сидящего на стуле пожилого мужчину публично избили и застрелили из автомата. «Потом еще не позволяли захоронить его по-человечески, издевались над останками», — поделилась деталями случившегося Сорока, ответив, что это не единственная жертва украинской агрессии.

Ранее стало известно, что российские военные ликвидировали до 100 боевиков националистических формирований и иностранных наемников. Как отмечал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, наемники прибыли на территорию Украины из США, Великобритании и Польши. ВКС России высокоточным ударом уничтожили их в районе Красного Лимана.

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Екатерина Подвигина
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