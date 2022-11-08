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12:05, 8 ноября 2022Экономика

Европу обвинили в энергетической бедности развивающихся стран

Bloomberg: энергокризис в Европе угрожает энергетической бедностью развивающимся странам
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Nacho Doce / Reuters

Энергетический кризис в Европе ударит в первую очередь по беднейшим странам мира, а не по Евросоюзу, который уже закупил достаточно нефти и газа для отопительного сезона. Об этом сообщает Bloomberg.

Развивающиеся страны понесут гораздо большие издержки и рискуют столкнуться с энергетической бедностью из-за резко выросшего спроса на топливо со стороны ЕС. «Европа высасывает газ из других стран любой ценой», — объяснил угрозу для стран с формирующимся рынком аналитик по энергетике Credit Suisse Group AG Сол Кавоник. В результате в этих государствах могут быть остановлены заводы, вероятно, будут происходить продолжительные перебои в подаче электроэнергии, а социальные волнения могут растянуться на следующие десять лет.

После серьезного сокращения поставок топлива из России страны Европы начали активно наращивать импорт из Катара и США, что негативно сказалось на таких странах, как Пакистан, Бангладеш и Таиланд. Государства не смогли заключить сделки на поставку топлива в ближайшие несколько лет и оказались вынуждены конкурировать с Германией и другими развитыми экономиками в борьбе за энергоносители. «Мы заимствуем энергию у других людей», — признал вину Европы главный исполнительный директор Vitol Group Рассел Харди.

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Резкий рост цен на энергоресурсы привел к тому, что некоторые экспортеры в Южную Азию отменили давно запланированные поставки, отдав предпочтение поставкам топлива странам, которые готовы платить больше. Кроме того, проблема для беднейших стран мира заключается в укреплении американской валюты — им приходится выбирать между покупкой топлива и выплатой госдолга, а главные поставщики опасаются продавать топливо государствам, которые могут столкнуться с дефолтом.

Рынку потребуется до четырех лет, чтобы сбалансироваться. Сжиженный природный газ будет принадлежать в первую очередь развитым странам, а остатки — развивающимся, ожидает аналитик Wood Mackenzie Рагхав Матур.

В настоящее время странам Европейского союза в условиях борьбы с газовым кризисом удалось сформировать значительные запасы топлива: хранилища уже заполнены на 95 процентов, что на 5 процентов выше среднего уровня за последние пять лет. Однако Европе следует продолжать работу над преодолением энергетического кризиса, чтобы избежать дефицита уже не в этом, а в следующем году, предупредило ранее Международное энергетическое агентство. Для этого предлагается уделить внимание сокращению потребления, активному внедрению мер по наращиванию энергоэффективности, использованию тепловых насосов и развитию альтернативной энергетики.

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Мария Грушко
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