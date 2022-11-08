ВС России пресекли попытки нападения ВСУ на николаево-криворожском направлении
На николаево-криворожском направлении российские подразделения за сутки пресекли девять попыток проникновения диверсионно-разведывательных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в тыловые районы обороны. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.
По информации военного ведомства, в результате уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин и десять автомобилей.
Ранее в министерстве обороны сообщили, что при отражении попытки прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской народной республике (ЛНР) российские военные уничтожили свыше 100 солдат противника.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по словам главы государства, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).