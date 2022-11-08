ВС России пресекли попытки нападения ВСУ на николаево-криворожском направлении

МО сообщило, что ВС РФ пресекли попытки атаки ВСУ на николаево-криворожском направлении

На николаево-криворожском направлении российские подразделения за сутки пресекли девять попыток проникновения диверсионно-разведывательных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в тыловые районы обороны. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По информации военного ведомства, в результате уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин и десять автомобилей.

Ранее в министерстве обороны сообщили, что при отражении попытки прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской народной республике (ЛНР) российские военные уничтожили свыше 100 солдат противника.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по словам главы государства, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).