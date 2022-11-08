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04:15, 8 ноября 2022Мир

США заявили о неспособности менять политический строй в странах по всему миру

Белый дом заявил, что США не могут менять политический строй в странах по всему миру
Джейк Салливан

Джейк Салливан. Фото: Chris Kleponis / Globallookpress.com

США не способны менять политический строй в государствах по всему миру, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет ТАСС.

На онлайн-мероприятии, организованном нью-йоркским Советом по международным отношениям, помощника американского лидера Джо Байдена спросили, какой стратегии Вашингтон будет придерживаться в отношении Ирана, где проходят протесты с требованием демократических перемен.

Представитель Белого дома уточнил, что Соединенные Штаты сотрудничают с союзниками и партнерами, чтобы «показать, что демократия может работать на благо народа». «Мы не можем менять государственный строй во всех странах», — подчеркнул советник главы государства.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США направило самолеты в сторону Ирана после того, как появилась информация о возможном нападении Тегерана на Саудовскую Аравию.

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Марина Совина
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