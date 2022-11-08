В Москве заявили об отсутствии предварительных условий для переговоров с Киевом
В МИД заявили, что у России нет предварительных условий для переговоров с Украиной
В МИД России заявили, что у Москвы нет никаких предварительных условий для переговоров с Киевом. Об этом сообщил замглавы ведомства Андрей Руденко, передает РИА Новости.
«С нашей стороны нет предварительных условий никаких, кроме главного условия — чтобы Украина проявила добрую волю», — сказал Руденко.
Он также отметил, что российская сторона всегда заявляла о своей готовности к переговорам, «которые были прерваны не по нашей вине».
В начале октября президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным.