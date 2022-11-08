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13:58, 8 ноября 2022Бывший СССР

В Москве заявили об отсутствии предварительных условий для переговоров с Киевом

В МИД заявили, что у России нет предварительных условий для переговоров с Украиной

Фото: Alexander Vilf / Getty Images

В МИД России заявили, что у Москвы нет никаких предварительных условий для переговоров с Киевом. Об этом сообщил замглавы ведомства Андрей Руденко, передает РИА Новости.

«С нашей стороны нет предварительных условий никаких, кроме главного условия — чтобы Украина проявила добрую волю», — сказал Руденко.

Он также отметил, что российская сторона всегда заявляла о своей готовности к переговорам, «которые были прерваны не по нашей вине».

В начале октября президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

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Алевтина Запольская
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