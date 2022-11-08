Жители российского города сдавали воображаемые квартиры и попали под суд

Жители Перми попали под суд за сдачу несуществующих квартир

Жители Перми предлагали в аренду несуществующие квартиры в регионе и попали под суд. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Пермскому краю.

В период с 2017 по 2019 годы 10 мужчин и женщин в возрасте от 22 до 34 лет размещали в интернете объявления о сдаче в аренду воображаемого жилья по ценам ниже среднерыночных. В телефонном разговоре они подтверждали потенциальным съемщикам, что квартира сдается, и приглашали в арендованный офис в городе Перми. Там лжериелторы предоставляли клиентам недостоверную информацию об объектах недвижимости, которых на самом деле не существовало. После этого они связывались с псевдособственником из этой же преступной группы, который утверждал, что жилье сдается в аренду.

Убедив клиента в возможности заселения в выбранную квартиру, с ним заключали договор на оказание информационно-справочных услуг от имени различных фирм, чтобы подтвердить безопасность сделки. С каждого обманутого россиянина лжериелторы брали сумму от 3,5 тысячи рублей, обещая впоследствии предоставить номер телефона владельца квартиры. Однако в дальнейшем клиентам либо не давали никакой информации, либо отправляли подставной номер «собственника». Впоследствии тот либо переставал выходить на связь, либо сообщал, что уже сдал квартиру другим арендаторам.

Общая сумма ущерба, причиненного 175 гражданам, составила более 700 тысяч рублей. Суд приговорил восьмерых участников преступной группы к лишению свободы по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество» на сроки от двух лет условно с исправительными работами от 300 и 400 часов до 1-3 лет в колонии общего режима. Кроме того, осужденные обязаны выплатить штрафы, размер которых для разных участников преступной группы варьируется от 15 до 300 тысяч рублей, и возместить обманутым людям нанесенный материальный ущерб. Двум остальным ее участницам в результате сотрудничества со следствием уголовные дела выделили в отдельное производство, приговор пока не вынесли.

В феврале стало известно, что житель Саратовской области предлагал в аренду несуществующие квартиры в Новороссийске и попал под суд. На мошенника пожаловались в полицию Краснодарского края обманутые им клиенты.