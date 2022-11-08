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14:51, 8 ноября 2022Среда обитания

Жители российского города сдавали воображаемые квартиры и попали под суд

Жители Перми попали под суд за сдачу несуществующих квартир
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Outsite Co / Unsplash

Жители Перми предлагали в аренду несуществующие квартиры в регионе и попали под суд. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Пермскому краю.

В период с 2017 по 2019 годы 10 мужчин и женщин в возрасте от 22 до 34 лет размещали в интернете объявления о сдаче в аренду воображаемого жилья по ценам ниже среднерыночных. В телефонном разговоре они подтверждали потенциальным съемщикам, что квартира сдается, и приглашали в арендованный офис в городе Перми. Там лжериелторы предоставляли клиентам недостоверную информацию об объектах недвижимости, которых на самом деле не существовало. После этого они связывались с псевдособственником из этой же преступной группы, который утверждал, что жилье сдается в аренду.

Убедив клиента в возможности заселения в выбранную квартиру, с ним заключали договор на оказание информационно-справочных услуг от имени различных фирм, чтобы подтвердить безопасность сделки. С каждого обманутого россиянина лжериелторы брали сумму от 3,5 тысячи рублей, обещая впоследствии предоставить номер телефона владельца квартиры. Однако в дальнейшем клиентам либо не давали никакой информации, либо отправляли подставной номер «собственника». Впоследствии тот либо переставал выходить на связь, либо сообщал, что уже сдал квартиру другим арендаторам.

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Общая сумма ущерба, причиненного 175 гражданам, составила более 700 тысяч рублей. Суд приговорил восьмерых участников преступной группы к лишению свободы по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество» на сроки от двух лет условно с исправительными работами от 300 и 400 часов до 1-3 лет в колонии общего режима. Кроме того, осужденные обязаны выплатить штрафы, размер которых для разных участников преступной группы варьируется от 15 до 300 тысяч рублей, и возместить обманутым людям нанесенный материальный ущерб. Двум остальным ее участницам в результате сотрудничества со следствием уголовные дела выделили в отдельное производство, приговор пока не вынесли.

В феврале стало известно, что житель Саратовской области предлагал в аренду несуществующие квартиры в Новороссийске и попал под суд. На мошенника пожаловались в полицию Краснодарского края обманутые им клиенты.

Полина Кислицына
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