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19:51, 8 ноября 2022Россия

Спасатели обнаружили выживших на месте крушения Ми-2 в Костромской области

Власти сообщили об обнаружении выживших на месте крушения Ми-2 в Костромской области

Спасателям удалось обнаружить выживших на месте крушения вертолета Ми-2 в Костромской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию региона.

«Вертолет обнаружили. У вертолета уже находятся спасатели, они оказывают первую помощь пострадавшим. К месту также выехали бригады скорой медпомощи», — пояснил источник агентства в администрации.

По данным собеседника ТАСС, воздушное судно потерпело крушение неподалеку от деревни Щетниково.

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Никита Абрамов
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