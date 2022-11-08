Спасатели обнаружили выживших на месте крушения Ми-2 в Костромской области
Власти сообщили об обнаружении выживших на месте крушения Ми-2 в Костромской области
Спасателям удалось обнаружить выживших на месте крушения вертолета Ми-2 в Костромской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию региона.
«Вертолет обнаружили. У вертолета уже находятся спасатели, они оказывают первую помощь пострадавшим. К месту также выехали бригады скорой медпомощи», — пояснил источник агентства в администрации.
По данным собеседника ТАСС, воздушное судно потерпело крушение неподалеку от деревни Щетниково.