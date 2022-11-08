Россиянин сделал ремонт и разозлил соседей

Житель Перми сделал перепланировку в квартире и разозлил соседей

В Перми собственник самовольно сделал перепланировку в квартире. На происходящее со ссылкой на решение Свердловского районного суда города обратило внимание издание Ura.Ru.

На незаконный ремонт жилья, выполненный без согласования с властями, пожаловались соседи мужчины. В ходе проверки помещения сотрудники надзорного органа обнаружили большое количество нарушений — владелец квартиры снес в ней несущие перегородки и демонтировал газовую трубу, создав опасность для жильцов многоквартирного дома.

Администрация Свердловского района потребовала привести квартиру в исходный вид, однако пермяк проигнорировал решение. После этого власти обратились в суд, который постановил, что собственник обязан вернуть жилье в прежнее состояние в соответствии с техническим паспортом и затем сообщить администрации района об окончании работ, чтобы провести очередную проверку.

В июле стало известно, что в Москве собственник самовольно сделал перепланировку в квартире и перенес кухню в жилую комнату. Мосжилинспекция потребовала от нарушителя привести квартиру в исходный вид или получить разрешение на перепланировку.