Предложение пожить в палатках внутри дома в Тбилиси удивило пользователей сети

Medialeaks: в Тбилиси сдают палатки в общей комнате дома за 13 тысяч рублей в месяц

В Тбилиси туристам предлагают поселиться в палатке, размещенной в комнате жилого дома, за 13 тысяч рублей в месяц. Об удивившем пользователей сети объявлении пишет портал Medialeaks.

На сервисе бронирования жилья Airbnb и в Telegram-канале «Аренда жилья Грузия» появилось объявление о сдаче в аренду двухместных палаток, расположенных в комнате дома в историческом центре грузинской столицы. Туристам предоставляется тент, доступ во все общие пространства (душ, туалет, кухня), а также стиральная машина, быстрый интернет, отопление и персональный удлинитель.

Стоимость суток проживания в одной из трех палаток — 25 лари (560 рублей), месяц аренды обойдется в 600 лари (13,4 тысячи рублей). Объявление возмутило пользователей сети, многие сочли его абсурдным. Позже хозяева убрали предложение с интернет-ресурсов, однако разместили в Telegram другую публикацию: приезжим предлагают арендовать в той же комнате койко-место (кровать) за 1100 лари в месяц (24,6 тысячи рублей).

Ранее в августе в баре Dedaena Bar в Тбилиси для российских туристов ввели обязательные к заполнению анкеты с вопросами о геополитической ситуации в мире. Например, путешественникам предлагается согласиться с утверждениями, что «Крым принадлежит Украине» или «Абхазия и Цхинвалский регионы — это Грузия».