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18:20, 8 ноября 2022Интернет и СМИ

Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под обстрел

Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под обстрел в ЛНР

Кадр: ТРК «Звезда»

Съемочная группа телеканала «Звезда» во главе с корреспондентом Валентином Гвоздевым попала под обстрел в районе населенного пункта Белогоровка на территории Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщил телеканал.

«Сегодня выезжали с саперами 4-й бригады 2-го армейского корпуса ЛНР в район Белогоровки. Там сейчас идет активное наступление наших войск. Чтобы его обеспечить, должны пройти инженеры, проверить все на предмет мин и растяжек. После того, как несколько мин были обезврежены, одна попалась, установленная на неизвлекаемость. Ее подорвали дистанционно. Из соседней лесополосы начался обстрел», — сообщил Гвоздев.

Огонь могла открыть украинская диверсионная группа, предположил корреспондент. По его словам, они стреляли в направлении взрыва, однако там никого не было. Затем с украинскими военными завязался стрелковый бой. Оператор «Звезды» Андрей Подгорнов оказался практически под перекрестным огнем, но по команде старшего группы занял укрытие, где пересидел до конца боя. Гвоздев добавил, что в ходе боя с российской стороны никто не пострадал.

В октябре сообщалось, что съемочная группа «Звезды» попала под артиллерийский обстрел в районе поселка Невельское в Ясиноватском районе Донецкой народной республики. Журналисты переждали обстрел в блиндаже, никто не пострадал.

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Денис Савосин
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