Путин ограничил сделки с долями в 191 компании

Путин утвердил список компаний в секторе ТЭК, сделки с долями в которых ограничены

Президент России Владимир Путин утвердил список из 191 компании, сделки с долями иностранцев в которых ограничиваются и возможны только по специальному разрешению. Соответствующее распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Документ определяет конкретный перечень предприятий, работающих в определенных секторах. Речь идет о компаниях, изготавливающих оборудование для топливно-энергетического комплекса (ТЭК), оказывающих услуги по обслуживанию такого оборудования, о производителях и поставщиках тепловой и электроэнергии, переработчиках нефти и нефтяного сырья.

Среди компаний — «Энел Россия», «Фортум», «Юнипро» и другие (речь о российских юридических лицах). Определение конкретного перечня для ограничений предполагал указ Путина «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», подписанный 5 августа.