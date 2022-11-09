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17:23, 9 ноября 2022Экономика

Путин ограничил сделки с долями в 191 компании

Путин утвердил список компаний в секторе ТЭК, сделки с долями в которых ограничены

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин утвердил список из 191 компании, сделки с долями иностранцев в которых ограничиваются и возможны только по специальному разрешению. Соответствующее распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Документ определяет конкретный перечень предприятий, работающих в определенных секторах. Речь идет о компаниях, изготавливающих оборудование для топливно-энергетического комплекса (ТЭК), оказывающих услуги по обслуживанию такого оборудования, о производителях и поставщиках тепловой и электроэнергии, переработчиках нефти и нефтяного сырья.

Среди компаний — «Энел Россия», «Фортум», «Юнипро» и другие (речь о российских юридических лицах). Определение конкретного перечня для ограничений предполагал указ Путина «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», подписанный 5 августа.

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Платон Щукин
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